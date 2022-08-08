В Тюмени мёртвая девушка целых 6 дней пролежала в ванне с горячей водой

В Тюмени при загадочных обстоятельствах погибла 29-летняя Мария Мацкевич. Раздутое и почерневшее тело девушки нашли в съёмной квартире, оно лежало в запертой ванной комнате. Об этом пишет издание 72.ru.

Мария развелась с мужем и вернулась из Калининграда в Тюмень. Девушка сняла небольшую квартиру и устроилась в ювелирный магазин. Днём 6 июля соседи услышали из её квартиры крики о помощи и вызвали полицию, спустя несколько часов прибыл участковый. Полицейскому на стук никто не открыл.

Лишь через пять дней представитель правопорядка позвонил хозяйке жилья, чтобы та открыла дверь в квартиру. Внутри и было обнаружено тело Марии — оно находилось в ванне, а все эти дни из крана текла горячая вода. Повсюду были обнаружены следы борьбы: разбросанные вещи, сломанная швабра, открытая косметика.

Родственники девушки убеждены, что её убил некий мужчина, с которым она недавно встретилась на сайте знакомств. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.