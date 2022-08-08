НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 августа, 20:39

СМИ узнали о тайных покупках Южной Европой российской нефти

Bloomberg: Государства на юге Европы и в Средиземноморье тайно закупают нефть из РФ

Европейские страны на юге региона и в Средиземноморье проводят тайные закупки нефти из РФ, тем самым укрепляя спрос на российские углеводороды. Параллельно падают закупки в государствах Северной Европы, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные о движении танкеров с чёрным золотом.

По данным агентства, с 29 июля по 5 августа объём поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Чёрном морях в порты Италии достиг максимального уровня за последние семь недель. Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals, хотя, по информации Bloomberg, поставка была произведена из Казахстана.

Индия в три раза увеличила импорт продуктов нефтепереработки из России

Индия в три раза увеличила импорт продуктов нефтепереработки из России

Российский сорт чёрного золота впервые с февраля закупила и Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из России до 255 тысяч баррелей в сутки. Закупки, помимо европейских стран, увеличила также и Турция. Объёмы поставок достигли максимальных значений за шесть недель.

Согласно оценкам агентства, рост спроса на российскую нефть в некоторых странах Европы говорит о высоких рисках нарушения санкций против РФ, которые, в частности, предполагают отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года. По подсчётам Bloomberg, общий объём поставок российской сырой нефти европейским потребителям сейчас оценивается на уровне около 1,38 миллиона баррелей в сутки. Это является наибольшим значением за последние пять недель, но ниже объёма поставок до начала проведения Москвой военной спецоперации — 1,85 миллиона баррелей.

Канада и США признали сложность для Европы отказа от нефти из России

Канада и США признали сложность для Европы отказа от нефти из России

Ранее Лайф писал, что страны "Большой семёрки" введут ограничение на стоимость российской нефти к 5 декабря. Также к этому времени вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт энергоресурса. Государства хотят ввести ограничения на стоимость нефти из России так, чтобы она была выше себестоимости добычи, но намного ниже нынешней рыночной цены.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров