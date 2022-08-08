СМИ узнали о тайных покупках Южной Европой российской нефти

Европейские страны на юге региона и в Средиземноморье проводят тайные закупки нефти из РФ, тем самым укрепляя спрос на российские углеводороды. Параллельно падают закупки в государствах Северной Европы, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные о движении танкеров с чёрным золотом.

По данным агентства, с 29 июля по 5 августа объём поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Чёрном морях в порты Италии достиг максимального уровня за последние семь недель. Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals, хотя, по информации Bloomberg, поставка была произведена из Казахстана.

Российский сорт чёрного золота впервые с февраля закупила и Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из России до 255 тысяч баррелей в сутки. Закупки, помимо европейских стран, увеличила также и Турция. Объёмы поставок достигли максимальных значений за шесть недель.

Согласно оценкам агентства, рост спроса на российскую нефть в некоторых странах Европы говорит о высоких рисках нарушения санкций против РФ, которые, в частности, предполагают отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года. По подсчётам Bloomberg, общий объём поставок российской сырой нефти европейским потребителям сейчас оценивается на уровне около 1,38 миллиона баррелей в сутки. Это является наибольшим значением за последние пять недель, но ниже объёма поставок до начала проведения Москвой военной спецоперации — 1,85 миллиона баррелей.