Фигуриста с Украины наказали за участие в российском шоу
Зеленский лишил фигуриста Петренко стипендии за участие в ледовом шоу Навки
Президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии. Это связано с участием спортсмена в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.
"Глава государства подписал соответствующий указ № 567/2022. В июле текущего года спортсмен выступил в ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины", — гласит текст сообщения в телеграме офиса Зеленского.
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Украинский фигурист теперь прекратил тренировки и подготовку к олимпийским соревнованиям.
Ранее, напомним, Лайф сообщал, что с сезона 2024/2025 число участников чемпионата мира по фигурному катанию увеличится за счёт введения квалификационного раунда. Такое решение было принято на конгрессе Международного союза конькобежцев в Пхукете.
ТАСС / Алексей Смышляев