Фигуриста с Украины наказали за участие в российском шоу

Президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии. Это связано с участием спортсмена в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

"Глава государства подписал соответствующий указ № 567/2022. В июле текущего года спортсмен выступил в ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины", — гласит текст сообщения в телеграме офиса Зеленского.

Украинский фигурист теперь прекратил тренировки и подготовку к олимпийским соревнованиям.