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8 августа, 20:33

Фигуриста с Украины наказали за участие в российском шоу

Зеленский лишил фигуриста Петренко стипендии за участие в ледовом шоу Навки

Президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии. Это связано с участием спортсмена в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

"Глава государства подписал соответствующий указ № 567/2022. В июле текущего года спортсмен выступил в ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины", гласит текст сообщения в телеграме офиса Зеленского.

"Идиотизм зашкаливает": Как Украина готова избавиться от олимпийского чемпиона из-за участия в шоу Татьяны Навки

"Идиотизм зашкаливает": Как Украина готова избавиться от олимпийского чемпиона из-за участия в шоу Татьяны Навки

Украинский фигурист теперь прекратил тренировки и подготовку к олимпийским соревнованиям.

Ранее, напомним, Лайф сообщал, что с сезона 2024/2025 число участников чемпионата мира по фигурному катанию увеличится за счёт введения квалификационного раунда. Такое решение было принято на конгрессе Международного союза конькобежцев в Пхукете.

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ТАСС / Алексей Смышляев

Юлия Коновалова

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