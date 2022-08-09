Звезда фильма "Бриолин" Оливия Ньютон-Джон умерла от рака груди

В возрасте 73 лет скончалась австралийская и британская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон. Об этом в социальных сетях сообщил супруг актрисы Джон Истерлинг. Причиной смерти звезды стало онкологическое заболевание.

По его словам, Ньютон-Джон мирно умерла на своём ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Представители актрисы попросили уважать их частную жизнь. Как подчёркивается в заявлении, Оливия была символом побед и надежды на протяжении более 30 лет, "разделяя свой жизненный путь с раком груди".

Ньютон-Джон родилась в Кембридже (Великобритания) 26 сентября 1948 года. Как актриса она в первую очередь известна ролью в фильме "Бриолин" 1978 года. А до того, как начать карьеру кинодивы, Оливия прославилась как певица — 15 её песен достигли лучшей десятки хит-парада Billboard.