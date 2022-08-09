Политика Киева в ситуации с ЗАЭС ужаснула французов

Читатели французского издания Le Figaro возмутились из-за попытки украинских властей обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Многие комментаторы ужаснулись безответственным поведением Киева, отметив, что подобные действия могут спровоцировать ядерную катастрофу.

"Киев должен прекратить обстреливать эту АЭС. Если будут задеты реакторы, то вся Европа почувствует на себе последствия этих безрассудных действий", — гласит комментарий одного из юзеров.

"Украинцы — настоящие самоубийцы", — полагает другой.

"Украина играет в опасную игру, в которую могут поверить лишь глупцы. Они сделают всё, чтобы втянуть нас в этот конфликт", — ужасается третий.

"То есть вы думаете, что русские стали бы стрелять сами в себя?! Украинцы и поддерживающие их журналисты держат нас за дураков!" — констатирует следующий читатель.

"Киев готов на всё, чтобы обвинить Москву в любых бедах. Идея, что Россия сама обстреливает АЭС, которую контролирует, просто абсурдна. Однако Украина настолько привыкла к снисходительности Запада, что позволяет себе любые выходки", — делает вывод ещё один.