Сенатор Косачёв назвал провалом встречу Зеленского и Джонсона

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв считает, что встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского стала провалом. Таким мнением он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

Парламентарий сравнил встречу в Киеве с переговорами президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые прошли в Москве. Он отметил, что встреча в российской столице удалась, так как это был диалог двух лидеров, отстаивающих национальные интересы своих стран, учитывающих в том числе и общеевропейские интересы.

"В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", — написал сенатор.

Косачёв добавил, что наверняка Запад посчитает встречу в Москве "раскольнической", Орбана "обвинят в предательстве европейской идеи", а переговоры в Киеве провозгласят "шансом к миру, который не должен быть упущен".