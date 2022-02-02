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Сенатор Косачёв назвал провалом встречу Зеленского и Джонсона

Парламентарий также отметил, что премьер Британии и президент Украины являются "погрязшими во внутренних распрях политиками". Эти переговоры он сравнил с диалогом Путина и Орбана.

2 февраля, 07:01

Константин Косачёв © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв считает, что встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского стала провалом. Таким мнением он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

Парламентарий сравнил встречу в Киеве с переговорами президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые прошли в Москве. Он отметил, что встреча в российской столице удалась, так как это был диалог двух лидеров, отстаивающих национальные интересы своих стран, учитывающих в том числе и общеевропейские интересы.

"В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю", — написал сенатор.

Итоги пятичасовых переговоров Путина и Орбана

Итоги пятичасовых переговоров Путина и Орбана

Косачёв добавил, что наверняка Запад посчитает встречу в Москве "раскольнической", Орбана "обвинят в предательстве европейской идеи", а переговоры в Киеве провозгласят "шансом к миру, который не должен быть упущен".

Напомним, Джонсон прибыл с визитом в Киев 1 февраля. Британский премьер приехал на встречу с Зеленским на серебристом внедорожнике и активно пожимал руку украинскому президенту, заметив, что рад его видеть. Премьер Британии и президент Украины заявили о возможной "стратегической ошибке" России. Они договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности республики. Британский премьер объявил о пакете новой финансовой помощи в 88 млн фунтов стерлингов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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