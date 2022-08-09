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8 августа, 21:52

"Какие уязвимые и жалкие": Российские хакеры поразили один из ключевых ресурсов в Сенате США

Хакеры из Killnet сорвали трансляцию заседания Сената США по оказанию помощи Украине

Хакеры из группировки Killnet сообщили, что атаковали ресурс, который в прямом эфире транслировал заседание Сената США по новому пакету помощи Украине.

Момент обрушения трансляции. Видео © Killmilk

"Принятие этого пакета повлечёт за собой продолжение войны, развязанной против России западным режимом. Этой атакой мы показали, какие они уязвимые и жалкие", — гласит заявление хакеров, которое оказалось в распоряжении Лайфа.

В Killnet заявили, что намерены объединить силы против развязывания информационной войны и поддержать тем самым российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине.

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Представители группировки обратились также с призывом к хакерам из Китая последовать их примеру и "присоединиться к киберборьбе против террористического западного режима".

Лайф рассказывал, как хакеры из группировок Killnet и Killmilk сообщили, что ровно в семь утра 1 августа начали "атаку нового уровня" на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin — производителя реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых США Украине.

Обложка ©

Telegram / Killmilk

Дмитрий Алексиевич

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