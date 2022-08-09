Слова основателя Pink Floyd исказили на американском канале из-за Украины

"Почему США не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений, когда его избрали 73% населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России", — сказал Уотерс в полной версии интервью.