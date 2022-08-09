Слова основателя Pink Floyd исказили на американском канале из-за Украины
CNN вырезал из интервью с основателем Pink Floyd Уотерсом часть про Минские соглашения
Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения.
"Почему США не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений, когда его избрали 73% населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России", — сказал Уотерс в полной версии интервью.
В данный момент в версии беседы, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.
В интервью CNN, о котором идёт речь, Роджер Уотерс коснулся и персоны Джо Байдена. Музыкант назвал президента США военным преступником, осудив его нежелание призвать Украину к диалогу с РФ. Основатель легендарной рок-группы отметил, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к российской границе.
Лайф рассказывал, как украинский посол в Австрии набросился на Уотерса после его слов о российской спецоперации в Незалежной. В "Твиттере" дипломат назвал музыканта безвольным, заблудшим человеком.
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ТАСС / Zuma