Пленный солдат ВСУ раскрыл планы Киева на войну с Россией

Украинских военных готовили к тому, что необходимо наступать на Донбасс и начать войну с Россией при поддержке Запада. Об этом журналистам рассказал пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады ВСУ Вадим Агафонов.

"Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу", — приводит слова пленного бойца РИА "Новости".

Как рассказал Агафонов, украинские командиры заявляли о том, что западные партнёры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если армия Украины "пойдёт воевать против России".

"Приезжали какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден Русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина — единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было. Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли", — продолжил повествование военнослужащий.