Песков — об идее Зеленского изолировать россиян: Душок у таких инициатив не очень хороший
К призывам украинского лидера Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в западные страны на год можно относиться только отрицательно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, любые попытки изолировать граждан России и саму страну от остального мира не имеют перспектив.
"Заявление, достаточно говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональность мышления в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего", — прокомментировал представитель Кремля.
По словам Пескова, сам Зеленский должен осознавать, что Европа уже активно платит по счетам за то, что пыталась наказать Россию. Рано или поздно, уверен политик, страны ЕС начнут задаваться вопросом, правильно ли, что их граждане оплачивают "прихоти" Зеленского.
Напомним, ранее Зеленский призвал Запад запретить на один год въезд для всех россиян. По его мнению, эта мера должна касаться даже тех граждан РФ, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. Украинский президент убеждён, что можно всё население России "призвать к ответственности".
ТАСС / Михаил Метцель