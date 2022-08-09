Песков: Россия пока не получала от США конкретных предложений по СНВ-3
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от США пока не были получены какие-либо конкретные предложения по поводу дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом.
"Здесь время покажет. Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счёт. Но ещё раз повторяем: диалог в этой области необходим", — сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, готова ли РФ представить США свои предложения по этой теме или же ждёт первого шага от них.
Как сообщалось ранее, США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. Однако американский лидер Джо Байден подчеркнул, что для этого Москва "должна продемонстрировать, что готова возобновить работу".
Лайф напоминает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. Оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января прошлого года Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и США. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Президент Джо Байден тоже уложился в срок, по истечении которого документ потерял бы силу.