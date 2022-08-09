Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы совсем скоро дадим сообщение по международному телефонному разговору. Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина", — сказал он.