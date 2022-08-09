Путин провёл телефонный разговор с президентом Израиля
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы совсем скоро дадим сообщение по международному телефонному разговору. Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина", — сказал он.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных из сектора Газа ракет. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов. А 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.
ТАСС / Михаил Терещенко