Песков не видит предпосылок для встречи Путина и Зеленского

В вопросе о теоретической возможности встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 слишком много "если". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что встреча с Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран. Российский лидер тогда напомнил, что киевские власти отказались от выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей с Москвой, желания их выполнять у украинцев нет и сегодня. А вот в Киеве заговорили о потенциальной встрече Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии.