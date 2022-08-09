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9 августа, 09:40

Песков не видит предпосылок для встречи Путина и Зеленского

В вопросе о теоретической возможности встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 слишком много "если". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет", — отметил представитель Кремля.

Песков: Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров"

Песков: Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров"

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что встреча с Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран. Российский лидер тогда напомнил, что киевские власти отказались от выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей с Москвой, желания их выполнять у украинцев нет и сегодня. А вот в Киеве заговорили о потенциальной встрече Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии.

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ТАСС / Александр Щербак

Александр Юнашев

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