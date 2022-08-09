Подоляк не исключил, что Зеленский посетит саммит G20, если там будет Путин

Президент Украины может посетить саммит G20 в Индонезии, даже если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. При этом ранее сам глава Незалежной намекнул, что откажется от участия в мероприятиях, если на них будет присутствовать президент РФ.

"Я думаю, что это будет решаться конкретно ближе уже к саммиту... Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", — заявил он в интервью BBC News Україна.