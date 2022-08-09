Подоляк не исключил, что Зеленский посетит саммит G20, если там будет Путин
Президент Украины может посетить саммит G20 в Индонезии, даже если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. При этом ранее сам глава Незалежной намекнул, что откажется от участия в мероприятиях, если на них будет присутствовать президент РФ.
"Я думаю, что это будет решаться конкретно ближе уже к саммиту... Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", — заявил он в интервью BBC News Україна.
Подоляк напомнил, что с начала российской спецоперации Зеленский не покидал Украину, но может это сделать ради визита в Индонезию.
Напомним, что индонезийский итоговый саммит G20 запланирован на 30–31 октября и пройдёт на острове Бали в очном формате. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон требовал не приглашать президента РФ Владимира Путина. Позже Джоко Видодо подтвердил, что российский лидер всё же приглашён на встречу "Большой двадцатки", а в Кремле подчеркнули, что Путин примет участие в саммите, и жёстко ответили на слухи об отмене визита в Индонезию.
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Getty Images / Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency