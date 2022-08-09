НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 09:28

НАК: Украинские спецслужбы активизировали вербовку молодых россиян для совершения терактов

На фоне проведения специальной военной операции на Украине активизировалась деятельность спецслужб противника и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, в 2022 году более 30 предотвращённых в России терактов планировались неонацистами.

"В первом полугодии 2022 года из 61 предотвращённого преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии", — отметили в НАК.

Минобороны Украины анонсировало теракты в России и "многих других местах"

Минобороны Украины анонсировало теракты в России и "многих других местах"

Ранее Лайф сообщал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении главы Управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Ранее тот пригрозил терактами на территории России.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров