НАК: Украинские спецслужбы активизировали вербовку молодых россиян для совершения терактов

На фоне проведения специальной военной операции на Украине активизировалась деятельность спецслужб противника и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, в 2022 году более 30 предотвращённых в России терактов планировались неонацистами.

"В первом полугодии 2022 года из 61 предотвращённого преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии", — отметили в НАК.