В Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 100 автомобилей

В Москве разыграют 100 автомобилей и другие призы среди горожан, которые примут участие в онлайн-голосовании на муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и мэра столицы Сергея Собянина.

"Жители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов. Принять участие в розыгрыше смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября", — сказано в тексте.

Полученные баллы можно будет потратить на покупки и оплату услуг. Например, на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также на посещение кафе и музеев. Всего предстоит разыграть свыше 600 тысяч призов. Чтобы побороться за приз, потребуется уникальный код участника. Его отправят по СМС незадолго до выборов.

Автором идеи стала Московская торгово-промышленная палата, которая таким образом предложила поддержать предпринимателей и жителей города в условиях санкций. Программа получила название "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022.