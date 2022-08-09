Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ, ставший свидетелем бомбардировки Хиросимы
Японский дизайнер Иссэй Миякэ. Фото © Getty Images / Bertrand Rindoff Petroff
5 августа на 85-м году жизни скончался японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ. Как сообщает агентство Kyodo, причиной смерти стала гепатоцеллюлярная карцинома.
Иссэй Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме. Когда ему было семь лет, он стал свидетелем американской ядерной бомбардировки своего родного города. В 1970 году основал модный дом Issey Miyake, модельер придерживался инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий.
А ранее Лайф рассказывал, что в возрасте 73 лет скончалась австралийская и британская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон, известная по фильму "Бриолин". Причиной смерти звезды стало онкологическое заболевание.