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9 августа, 09:01

Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ, ставший свидетелем бомбардировки Хиросимы

<p>Японский дизайнер Иссэй Миякэ. Фото © Getty Images / Bertrand Rindoff Petroff</p>

Японский дизайнер Иссэй Миякэ. Фото © Getty Images / Bertrand Rindoff Petroff

5 августа на 85-м году жизни скончался японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ. Как сообщает агентство Kyodo, причиной смерти стала гепатоцеллюлярная карцинома.

Иссэй Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме. Когда ему было семь лет, он стал свидетелем американской ядерной бомбардировки своего родного города. В 1970 году основал модный дом Issey Miyake, модельер придерживался инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий.

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Александра Вишнякова

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