Учёные спрогнозировали всплеск самоубийств из-за глобального потепления

Дальнейшее глобальное потепление может привести к росту числа суицидов. К такому выводу пришли учёные из Агентства по охране окружающей среды США. Их исследование было опубликовано в журнале GeoHealth.

Дело в том, что жара влияет на психологические, социальные, биологические показатели человека. По подсчётам учёных, потепление на 1–6 градусов Цельсия приведёт к увеличению количества самоубийств на 283–1660 ежегодно, а это на 4% больше, чем в 2015 году.

Чтобы рассчитать эти показатели, учёные составили специальную модель, которая включила данные о частоте суицидов, прогнозы шести климатических моделей, а также изменения численности населения. Теперь им предстоит ответить на вопрос, какими способами можно притормозить изменения человеческой психики на фоне глобальных природных процессов.