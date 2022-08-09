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9 августа, 08:31

Учительница сядет в тюрьму за секс с 16-летним школьником в классе

Американская учительница сядет в тюрьму за секс с 16-летним школьником в классе

<p>Райан Крю и Кэтлин Бузер. Обложка © Кадр из видео /<a href="https://www.fox2detroit.com/news/former-lake-orion-hs-teacher-pleads-to-sex-crimes-with-student-sentenced-to-year-in-jail" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> FOX 2 Detroit</a></p>

Райан Крю и Кэтлин Бузер. Обложка © Кадр из видео / FOX 2 Detroit

Учительница Кэтлин Бузер из американского штата Мичиган приговорена к году тюрьмы за секс с учеником. Об этом сообщает FOX 2 Detroit.

Ученик Райан Крю признался, что с 2014 года находился в интимных отношениях с учительницей Кэтлин Бузер. Ему на тот момент было всего 16 лет, а женщине 28. По его словам, они регулярно вступали в половую связь, в том числе и в школьном кабинете.

"У нас была такая привычка — брать большие листы чёрной строительной бумаги и закрывать ими все окна в классе, включая даже маленькое окошко в двери, чтобы не было возможности заглянуть в класс", — рассказал он.

Его мать заметила неладное в поведении сына и обратилась в полицию. После этого прокуратура начала проверку и выявила связь между подростком и педагогом. Последней грозило до 15 лет заключения, она обвинялась по четырём эпизодам. Но позже Бузер стала сотрудничать со следствием, и прокуратура решила не выдвигать обвинение. В итоге суд приговорил учительницу к году тюрьмы.

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Оксана Попова
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