Учительница сядет в тюрьму за секс с 16-летним школьником в классе

Учительница Кэтлин Бузер из американского штата Мичиган приговорена к году тюрьмы за секс с учеником. Об этом сообщает FOX 2 Detroit.

Ученик Райан Крю признался, что с 2014 года находился в интимных отношениях с учительницей Кэтлин Бузер. Ему на тот момент было всего 16 лет, а женщине 28. По его словам, они регулярно вступали в половую связь, в том числе и в школьном кабинете.

"У нас была такая привычка — брать большие листы чёрной строительной бумаги и закрывать ими все окна в классе, включая даже маленькое окошко в двери, чтобы не было возможности заглянуть в класс", — рассказал он.

Его мать заметила неладное в поведении сына и обратилась в полицию. После этого прокуратура начала проверку и выявила связь между подростком и педагогом. Последней грозило до 15 лет заключения, она обвинялась по четырём эпизодам. Но позже Бузер стала сотрудничать со следствием, и прокуратура решила не выдвигать обвинение. В итоге суд приговорил учительницу к году тюрьмы.