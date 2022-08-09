Коронавирус лишил россиянина зрения

В Набережных Челнах врачи спасли мужчину, который из-за осложнения после коронавирусной инфекции стремительно терял зрение и даже мог лишиться глаза. Об этом сообщает "Татар-информ". Саму болезнь 60-летний пациент переносил очень тяжело: у него было поражено 90 процентов лёгких, а после выздоровления возникло необычное проявление постковидного синдрома — гнойное воспаление левого глаза.

Спасённый пациент (слева) теперь может видеть. Фото предоставлено пресс-службой горбольницы № 5 Набережных Челнов

"Я думал: "Ну как так, лёгкие же были поражены, а при чём здесь глаз?" Вопрос уже стоял о его удалении", — рассказывает пациент Владимир Никифоров.

Сейчас у мужчины всё хорошо, после операции он снова начал видеть. Пациент выразил благодарность заведующему офтальмологическим отделением пятой городской больницы Рифату Замалиеву и врачу-офтальмологу Николаю Михайлову.

Сами медики объясняют, что коронавирус часто поражает не только лёгкие, но и другие органы и системы организма. Инфекция у всех протекает по-разному и иногда вызывает довольно серьёзные осложнения, как у Владимира Никифорова. У мужчины болезнь переросла в эндофтальмит — гнойное воспаление всех внутренних оболочек глаза с практически полной его атрофией. При неблагоприятном исходе это приводит к потере глаза как органа, а иногда и к смерти пациента.