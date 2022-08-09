Россияне начали скупать маски и антисептики из-за роста числа заболевших ковидом

В России в июле резко вырос спрос на маски и санитайзеры из-за увеличения числа больных коронавирусом. Средств индивидуальной защиты покупают на 17% больше по сравнению с июнем, антисептиков — на 4%. Такие данные привели эксперты ресурса "Чек индекс" в беседе с "Известиями".

Как уточнили аналитики, чаще всего эту продукцию приобретают россияне, которые привыкли пользоваться масками и санитайзерами за период пандемии, а также лица из групп риска — пожилые или имеющие хронические заболевания. Кроме того, некоторые регионы вернулись к обязательному масочному режиму для ряда граждан из-за всплеска числа инфицированных.

"Как правило, это наиболее уязвимые категории россиян и те, кто чаще остальных контактирует с большим числом людей. Они же в начале июля раньше остальных увеличили объёмы покупок масок и антисептиков, что отразилось на величине средней покупки", — объяснили в аналитическом ресурсе "Чек индекс".