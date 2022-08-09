Маркетолог Паршикова рассказала, о каком цвете глаз мечтают россияне

Голубой цвет глаз стал самым популярным у россиян в 2022 году: линзы такого оттенка входили в каждый третий заказ СБЕР ЕАПТЕКИ. В России любят также зелёный и серый цвет глаз, об этом со ссылкой на исследование ко Дню офтальмолога сообщила Лайфу директор по маркетингу и продажам СБЕР ЕАПТЕКИ Наталья Паршикова.

Активнее всего заботиться о здоровье своих глаз россияне начинают в первые месяцы осени: в сентябре (+21%) и октябре (+14%). Наибольший рост в категории показали увлажняющие капли для глаз и линз, они входили в каждый второй заказ — их доля равна 54%. На втором месте находятся растворы для линз — присутствуют в каждом четвёртом заказе (доля равна 28%). На третьем месте оказались контактные линзы, эта подкатегория занимает 18% в продажах за год.

"Ношение линз — лёгкий способ улучшить зрение без изменений в образе и врачебного вмешательства. Самыми популярными у россиян стали многоразовые линзы, которые можно носить до двух недель, — за год их продажи выросли в пять раз. Наиболее востребованными они оказались в Самаре и Воронеже — 75% и 74% в категории от всех покупок в городе соответственно", — сказала Паршикова.

Продажи линз, которые можно использовать месяц, тоже растут, но не так быстро: за год их стали покупать чаще в 1,6 раза (+55%). Такие товары предпочитают жители Москвы — 41% доли от покупок категории в городе. А вот в Санкт-Петербурге, по словам собеседника Лайфа, популярностью пользуются однодневные линзы, там их доля равна 34%. Интересно, что сама подкатегория выросла за год на 22%.

Специалист отдельно заметила, что трендом становится не только забота о здоровье, но также и самовыражение и поиск индивидуальности. Одним из вариантов изменить что-то во внешности стала смена цвета глаз. По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, продажи в категории цветных контактных линз выросли на 21%. В марте продажи в категории подрастают в 2,2 раза в сравнении с февралём. Рост продаж цветных линз можно заметить в том числе в августе (рост от месяца к месяцу равен 33%), сентябре (+13%) и декабре (+11%).

Самым популярным цветом линз у россиян стал голубой. Линзы такого оттенка входили в каждый третий заказ — доля составила 35% от всей категории цветных линз. На втором месте — зелёный цвет, такие линзы входили в каждый четвёртый заказ (28%). Третье место — у серого цвета глаз (22%). А завершают пятёрку самых популярных карие и фиолетовые линзы, их доля равна 13% и 8% соответственно.