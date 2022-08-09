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9 августа, 04:00

Маркетолог Паршикова рассказала, о каком цвете глаз мечтают россияне

Голубой цвет глаз стал самым популярным у россиян в 2022 году: линзы такого оттенка входили в каждый третий заказ СБЕР ЕАПТЕКИ. В России любят также зелёный и серый цвет глаз, об этом со ссылкой на исследование ко Дню офтальмолога сообщила Лайфу директор по маркетингу и продажам СБЕР ЕАПТЕКИ Наталья Паршикова.

Активнее всего заботиться о здоровье своих глаз россияне начинают в первые месяцы осени: в сентябре (+21%) и октябре (+14%). Наибольший рост в категории показали увлажняющие капли для глаз и линз, они входили в каждый второй заказ — их доля равна 54%. На втором месте находятся растворы для линз — присутствуют в каждом четвёртом заказе (доля равна 28%). На третьем месте оказались контактные линзы, эта подкатегория занимает 18% в продажах за год.

"Ношение линз — лёгкий способ улучшить зрение без изменений в образе и врачебного вмешательства. Самыми популярными у россиян стали многоразовые линзы, которые можно носить до двух недель, — за год их продажи выросли в пять раз. Наиболее востребованными они оказались в Самаре и Воронеже — 75% и 74% в категории от всех покупок в городе соответственно", сказала Паршикова.

Офтальмолог рассказала, как цвет глаз влияет на здоровье

Офтальмолог рассказала, как цвет глаз влияет на здоровье

Продажи линз, которые можно использовать месяц, тоже растут, но не так быстро: за год их стали покупать чаще в 1,6 раза (+55%). Такие товары предпочитают жители Москвы — 41% доли от покупок категории в городе. А вот в Санкт-Петербурге, по словам собеседника Лайфа, популярностью пользуются однодневные линзы, там их доля равна 34%. Интересно, что сама подкатегория выросла за год на 22%.

Специалист отдельно заметила, что трендом становится не только забота о здоровье, но также и самовыражение и поиск индивидуальности. Одним из вариантов изменить что-то во внешности стала смена цвета глаз. По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, продажи в категории цветных контактных линз выросли на 21%. В марте продажи в категории подрастают в 2,2 раза в сравнении с февралём. Рост продаж цветных линз можно заметить в том числе в августе (рост от месяца к месяцу равен 33%), сентябре (+13%) и декабре (+11%).

Самым популярным цветом линз у россиян стал голубой. Линзы такого оттенка входили в каждый третий заказ — доля составила 35% от всей категории цветных линз. На втором месте — зелёный цвет, такие линзы входили в каждый четвёртый заказ (28%). Третье место — у серого цвета глаз (22%). А завершают пятёрку самых популярных карие и фиолетовые линзы, их доля равна 13% и 8% соответственно.

Названы самые вредные цвета линз в солнцезащитных очках

Названы самые вредные цвета линз в солнцезащитных очках

Ранее Лайф писал, что врач-офтальмолог Владимир Боров рассказал о болезнях, на которые указывают "мушки в глазах". С подобным неприятным симптомом часто сталкиваются пожилые пациенты с близорукостью, поэтому им не следует откладывать визит к офтальмологу.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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