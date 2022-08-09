В Германии рассказали о "странной" любви немцев к Путину и России

Уровень поддержки президента Владимира Путина и России является очень высоким в Германии и Австрии, об этом с большим удивлением написал обозреватель Герхард Лехнер в Wiener Zeitung. Как подчёркивает автор, впечатление о том, что немцы и австрийцы единодушно поддерживают Украину, очень обманчиво — у Москвы достаточно большое количество сторонников.

"Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой", — пояснил Лехнер.