В Германии рассказали о "странной" любви немцев к Путину и России
WZ: Жители Германии продолжают поддерживать Путина и Россию, несмотря на спецоперацию
Уровень поддержки президента Владимира Путина и России является очень высоким в Германии и Австрии, об этом с большим удивлением написал обозреватель Герхард Лехнер в Wiener Zeitung. Как подчёркивает автор, впечатление о том, что немцы и австрийцы единодушно поддерживают Украину, очень обманчиво — у Москвы достаточно большое количество сторонников.
"Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой", — пояснил Лехнер.
Но главной причиной автор называет растущее недовольство жителей Германии и Австрии из-за экономических последствий санкций. Растущие темпы инфляции, дефицит газа и высокие цены негативно влияют на отношение к Украине. Многие даже видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который препятствует установлению мира.
Ранее, напомним, Лайф информировал, что Владимиру Путину доверяет около 81% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ТАСС / Вячеслав Прокофьев