В России решили засудить ушедшую с рынка компанию Nike

Общественная организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила американской компании Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед российскими клиентами. Первое заседание суда пройдёт 18 августа, сообщает газета "Известия", ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении издания.

В конце июня, напомним, американский производитель обуви и одежды Nike принял решение полностью уйти с российского рынка. Сообщалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.

"В Черёмушкинском райсуде Москвы 18 августа пройдёт первое заседание по иску к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike... Претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО "Найк" и ООО "Найк ритэйл", которые были уполномочены импортировать и продавать товары в стране. Иск подала организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ)", — пишет газета.

В судебном процессе будет участвовать Роспотребнадзор, который должен представить экспертное заключение о соблюдении компанией Nike закона о защите прав потребителей.

Истец Олег Павлов, глава ОПИ, заявляет, что ООО "Найк" и ООО "Найк ритэйл" несут установленные законом "О защите прав потребителей" юридические обязанности как импортёр и продавец. Они обязаны в том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым этой же марки и безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму. Павлов напоминает также про гарантийный срок на товары.

Истец в своих требованиях просит признать противоправными действия указанных юрлиц, понудить их возобновить деятельность и не прекращать её до истечения сроков гарантийных обязательств.