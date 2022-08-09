В Запорожье начали руководствоваться российскими законами

В Запорожской области уже начали применять российское законодательство. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

Накануне, напомним, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума. Местным жителям на нём предстоит решить, будет ли регион воссоединяться с Россией.

"Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".