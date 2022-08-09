В Запорожье начали руководствоваться российскими законами
Власти Запорожской области сообщили, что в регионе начали применять законодательство РФ
В Запорожской области уже начали применять российское законодательство. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.
Накануне, напомним, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума. Местным жителям на нём предстоит решить, будет ли регион воссоединяться с Россией.
"Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
По его словам, к примеру, местная полиция уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами Российской Федерации.
Лайф сообщал, что в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. Накануне власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.
ТАСС / Алексей Коновалов