В Пентагоне считают, что Украина получила достаточно установок HIMARS
США считают, что передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль.
По словам представителя Пентагона, в Киев уже поставили 16 таких РСЗО из США, три идентичные установки M270 из Великобритании и ещё три планирует передать Германия.
"У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок", — сказал Каль на брифинге.
В последний пакет военной помощи, о котором США сообщили 8 августа, вошли "дополнительные боеприпасы для HIMARS", но не сами установки.
Лайф напоминает, что Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи ещё на один миллиард долларов и раскрыл его содержание. Он включает, в частности, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS и ЗРК NASAMS, а также одну тысячу противотанковых комплексов Javelin.