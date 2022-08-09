В Пентагоне считают, что Украина получила достаточно установок HIMARS

США считают, что передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

По словам представителя Пентагона, в Киев уже поставили 16 таких РСЗО из США, три идентичные установки M270 из Великобритании и ещё три планирует передать Германия.

"У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок", — сказал Каль на брифинге.

В последний пакет военной помощи, о котором США сообщили 8 августа, вошли "дополнительные боеприпасы для HIMARS", но не сами установки.