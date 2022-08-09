Из-за мощных ливней в Южной Корее погибло пять человек

Из-за сильных дождей в центре Южной Кореи семь человек погибли, об этом со ссылкой на власти сообщает Рёнхап. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По предварительным данным, пострадали ещё девять человек, шестеро на текущий момент считаются пропавшими без вести.

"Самые сильные за 80 лет дожди обрушились на Сеул и окружающие его регионы, в результате чего семь человек погибли, а шесть пропали без вести", — гласит текст сообщения Рёнхап.