Суд США санкционировал арест самолёта российского олигарха
США получили ордер на арест самолёта Airbus, якобы принадлежащего депутату Госдумы Скочу
Прокуратура США получила ордер на изъятие самолёта стоимостью более 90 миллионов долларов, который приписывают депутату Госдумы Андрею Скочу. Информация об этом размещена на сайте американского Минюста.
"США было разрешено изъять Airbus A319-100, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу и контролируемый им, в соответствии с ордером на конфискацию, выданным Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, который посчитал, что самолёт подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег", — гласит текст.
В отношении Скоча Минюст США ввёл санкции ещё в 2018 году. В марте текущего года россиянин оказался включён в новый санкционный список наряду с другими депутатами Госдумы. По данным Минюста, Скоч является владельцем Airbus через ряд "фиктивных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнёром".
Ранее, напомним, власти США включили 25 самолётов Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в реестр нарушителей экспортного контроля. В этот список угодили машины, находящиеся на балансе S7, Red Wings, Nordwind, I-Fly и Yamal Airlines.
ТАСС / Станислав Красильников