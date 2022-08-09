Суд США санкционировал арест самолёта российского олигарха

Прокуратура США получила ордер на изъятие самолёта стоимостью более 90 миллионов долларов, который приписывают депутату Госдумы Андрею Скочу. Информация об этом размещена на сайте американского Минюста.

"США было разрешено изъять Airbus A319-100, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу и контролируемый им, в соответствии с ордером на конфискацию, выданным Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, который посчитал, что самолёт подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег", — гласит текст.