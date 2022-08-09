Миссия США в ООН заверила о серьёзном отношении к выдаче визы Лаврову на Генассамблею
Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьёзно относится к своим обязательствам. Таким образом представитель постпредства США ответил на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи международной организации.
"Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США", — приводит РИА "Новости" слова представителя постпредства США в ООН.
Дипломат указал также, что Соединённые Штаты как принимающая сторона обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район её расположения представителей государств – членов организации.
Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. По предварительной программе, неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ