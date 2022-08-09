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8 августа, 23:35

Миссия США в ООН заверила о серьёзном отношении к выдаче визы Лаврову на Генассамблею

Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьёзно относится к своим обязательствам. Таким образом представитель постпредства США ответил на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи международной организации.

"Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США", приводит РИА "Новости" слова представителя постпредства США в ООН.

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Дипломат указал также, что Соединённые Штаты как принимающая сторона обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район её расположения представителей государств – членов организации.

Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. По предварительной программе, неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Юлия Коновалова

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