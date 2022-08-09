В поместье Трампа Мар-а-Лаго агенты ФБР провели обыск

Дональд Трамп сообщил об обыске, который агенты ФБР провели в его имении Мар-а-Лаго. Экс-президент США усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что Соединённые Штаты переживают "тёмные времена".

"Мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго, на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР", — сообщил Трамп в соцсети Truth.

Бывший американский лидер отдельно посетовал на то, что его не уведомили об обыске заранее. Это мероприятие спецслужб он назвал нападением "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в следующих выборах президента.

Как считает Трамп, эти силы готовы на всё, чтобы остановить республиканцев в ходе выборов 2022 года.