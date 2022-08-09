И снова ляп: Байден едва справился со своим пиджаком, но с очками не повезло

Телеканал C-Span распространил видео с президентом США Джо Байденом, на котором тот безуспешно пытается "победить" собственный пиджак во время рабочего визита в американский штат Кентукки. Хорошо, что жена успела укоротить очередной ляп американского лидера.

Джо Байден безуспешно пытается надеть пиджак во время рабочего визита в Кентукки. Видео © C-Span.org

На кадрах видно, как Байден по выходе из вертолёта безуспешно пытается просунуть левую руку в рукав пиджака. На помощь главе Белого дома пришла его жена. Ей, кстати, не удалось сдержать улыбку из-за действий супруга.