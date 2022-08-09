И снова ляп: Байден едва справился со своим пиджаком, но с очками не повезло
В Сети появилось видео с неудачной попыткой Байдена справиться с собственным пиджаком
Телеканал C-Span распространил видео с президентом США Джо Байденом, на котором тот безуспешно пытается "победить" собственный пиджак во время рабочего визита в американский штат Кентукки. Хорошо, что жена успела укоротить очередной ляп американского лидера.
Джо Байден безуспешно пытается надеть пиджак во время рабочего визита в Кентукки. Видео © C-Span.org
На кадрах видно, как Байден по выходе из вертолёта безуспешно пытается просунуть левую руку в рукав пиджака. На помощь главе Белого дома пришла его жена. Ей, кстати, не удалось сдержать улыбку из-за действий супруга.
А "борьба" Байдена не закончилась: справившись со своенравным пиджаком, президент не смог поймать солнцезащитные очки — они предательски сползли с переносицы и свалились на землю.
Как сообщал Лайф, 21 июля Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Белый дом сообщил, что у президента "умеренные симптомы", он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. 27 июля сообщалось, что американский лидер выздоровел, однако спустя три дня Байдена снова отправили на карантин после положительного теста. 6 и 7 августа его тесты показали отрицательные результаты.