Россиянам разъяснили, при каком условии рубль сохранит крепость

Российский рубль останется крепким до того момента, пока цены на энергоносители высокие, объёмы их экспорта существенно не снизятся, а платёжный баланс — профицитный. В пользу рубля играет и то, что активы нерезидентов, которые прежде всегда первыми скупали доллары, по-прежнему заморожены. Об этом сообщил инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Верёвкин.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что работать на ослабление рубля будут удешевление сырья в случае начала мировой рецессии, а также новая версия бюджетного правила, которую власти страны хотят запустить с целью девальвации для поддержки экспортёров и наполнения бюджета РФ.

"Импорт вряд ли восстановится до уровней 2021 года, так как в его структуре промышленное оборудование и автомобили занимали существенную долю, а сейчас эти поставки не производятся", — подчеркнул Верёвкин.

Согласно его прогнозу, рассчитывать на восстановление торгового баланса за счёт импорта и скупку долларов со стороны недружественных нерезидентов преждевременно, поэтому в среднесрочной перспективе курс будет ослабевать в диапазоне 60-64,5 рублей за доллар, если власти приложат к этому все усилия.