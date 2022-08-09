Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре

Территория завода Knauf, который расположен в Соледаре в ДНР, перешла под контроль союзных войск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf", — написал он в своём телеграм-канале.

Также Кадыров добавил, что союзные войска планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя "продвигаются на оккупированную территорию" и вынуждают противника тем самым покинуть укреплённые позиции.