Наркотический угар не позволил боевику из "Медведей SS" дожить до приговора

В СИЗО скончался один из участников диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS". Ещё до сдачи в плен на "Азовстали" он пристрастился к наркотикам, отчего нажил букет тяжёлых заболеваний, сообщает ТАСС.

Боевик умер до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых. Это означает, что под суд теперь пойдут девять участников "Медведей SS". Что касается скончавшегося преступника, его дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям. Тем не менее следствие учтёт и возьмёт во внимание все его показания.

Напомним, прокурор попросил смертный приговор участникам группировки "Медведи SS" в ходе судебного процесса, начавшегося 1 августа. Верховный суд ДНР огласит решение 10 августа.