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9 августа, 00:45

Наркотический угар не позволил боевику из "Медведей SS" дожить до приговора

Участник украинского нацбата "Медведи SS" умер в СИЗО из-за пристрастия к наркотикам

В СИЗО скончался один из участников диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS". Ещё до сдачи в плен на "Азовстали" он пристрастился к наркотикам, отчего нажил букет тяжёлых заболеваний, сообщает ТАСС.

Боевик умер до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых. Это означает, что под суд теперь пойдут девять участников "Медведей SS". Что касается скончавшегося преступника, его дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям. Тем не менее следствие учтёт и возьмёт во внимание все его показания.

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В ДНР начался судебный процесс по делу украинского нацбата "Медведи SS"

Напомним, прокурор попросил смертный приговор участникам группировки "Медведи SS" в ходе судебного процесса, начавшегося 1 августа. Верховный суд ДНР огласит решение 10 августа.

Как уже писал Лайф, каждому из членов неонацистской группировки в зависимости от роли вменяется создание вооружённого формирования, а также участие в таком формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам ДНР ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершённых организованной группой").

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Getty Images / Anatolii Stepanov / Anadolu Agency

Дмитрий Алексиевич

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