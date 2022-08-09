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9 августа, 01:15

Новозеландские военные не могут улететь с Соломоновых островов вместе со своим министром

Глава Минобороны Новой Зеландии застрял на Соломоновых островах из-за сломанного самолёта

Глава Минобороны Новой Зеландии Пини Хенаре вместе с делегацией военных из 30 человек застрял на Соломоновых островах. Причиной стала поломка военного самолёта американского производства С-130 Hercules. Как сообщает "Газета.ru", делегация прибыла в столицу государства, город Хониара, на празднование 80-й годовщины битвы за Гуадалканал — крупнейший остров архипелага.

Как ожидается, новозеландских военных во главе с министром обороны вывезет резервный борт. Речь идёт о Boeing-757 Королевских ВВС Новой Зеландии.

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Кроме новозеландской делегации на мероприятии присутствовали замгоссекретаря США Венди Шерман и министр обороны Японии Макото Оники.

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Напомним, что церемония была омрачена нападением местного жителя на японского военного. Преступник вонзил моряку ВМС Японии в шею ножницы. Нападавшего задержали присутствовавшие военные, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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ТАСС / Марина Лысцева

Иван Косицын

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