Депутат Госдумы Морозов допустил, что Киев через год попросится в состав России
Желающих присоединиться к России будет много, и, возможно, через год в состав страны попросится и Киев. Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума, на котором местным жителям предстоит решить, будет ли регион воссоединяться с Россией. Как полагает Морозов, желающих войти в состав РФ будет достаточно и такая возможность будет предоставлена.
"Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".
В конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. Накануне власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.
Как ранее сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом из переговорного процесса с Москвой, в случае если на перешедших под контроль России территориях будут проведены референдумы. Однако в Кремле уже констатировали, что никакого переговорного процесса и так не ведётся, а украинская делегация, как выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давно "ушла с радаров".
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