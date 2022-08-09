Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 04:36
3454

Депутат Госдумы Морозов допустил, что Киев через год попросится в состав России

Желающих присоединиться к России будет много, и, возможно, через год в состав страны попросится и Киев. Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума, на котором местным жителям предстоит решить, будет ли регион воссоединяться с Россией. Как полагает Морозов, желающих войти в состав РФ будет достаточно и такая возможность будет предоставлена.

Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдёт в очном формате
Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдёт в очном формате

"Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

В конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. Накануне власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.

В Кремле отреагировали на ультиматум Зеленского из-за Херсона и Запорожья
В Кремле отреагировали на ультиматум Зеленского из-за Херсона и Запорожья

Как ранее сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом из переговорного процесса с Москвой, в случае если на перешедших под контроль России территориях будут проведены референдумы. Однако в Кремле уже констатировали, что никакого переговорного процесса и так не ведётся, а украинская делегация, как выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давно "ушла с радаров".

BannerImage

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar