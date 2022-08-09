Депутат Госдумы Морозов допустил, что Киев через год попросится в состав России

Желающих присоединиться к России будет много, и, возможно, через год в состав страны попросится и Киев. Такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума, на котором местным жителям предстоит решить, будет ли регион воссоединяться с Россией. Как полагает Морозов, желающих войти в состав РФ будет достаточно и такая возможность будет предоставлена.