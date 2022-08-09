Дворцовый мост в Петербурге развели под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича

В ночь с 8 на 9 августа 2022 года специально к 80-летию с момента первого исполнения Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в рамках шоу "Поющие мосты" развели Дворцовый мост. Всё действие сопровождалось под музыку из этого произведения. Акция открыла череду городских мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге к 80-летию первого исполнения произведения. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича стала символом мужества нашего страдающего, но непокоренного города в годы блокады. Для нас очень важно, что звуковое шоу "Поющие мосты" принимает участие в городских мероприятиях, посвящённых 80-летию с момента первого исполнения этого легендарного произведения. Таким образом петербуржцы и гости города смогут услышать Ленинградскую симфонию в самом сердце города на Неве", – сказал гендиректор АО "Петроцентр", главред "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.

Звуковое шоу "Поющие мосты", во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку, реализуется в Санкт-Петербурге с 2016 года изданием "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.