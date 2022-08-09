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9 августа, 01:48

Дворцовый мост в Петербурге развели под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича

В ночь с 8 на 9 августа 2022 года специально к 80-летию с момента первого исполнения Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в рамках шоу "Поющие мосты" развели Дворцовый мост. Всё действие сопровождалось под музыку из этого произведения. Акция открыла череду городских мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге к 80-летию первого исполнения произведения. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича стала символом мужества нашего страдающего, но непокоренного города в годы блокады. Для нас очень важно, что звуковое шоу "Поющие мосты" принимает участие в городских мероприятиях, посвящённых 80-летию с момента первого исполнения этого легендарного произведения. Таким образом петербуржцы и гости города смогут услышать Ленинградскую симфонию в самом сердце города на Неве", – сказал гендиректор АО "Петроцентр", главред "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.

В Петербурге Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича

В Петербурге Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича

Звуковое шоу "Поющие мосты", во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку, реализуется в Санкт-Петербурге с 2016 года изданием "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Ранее в Петербурге в рамках проекта "Поющие мосты" Дворцовый мост развели под плейлист, посвящённый Дню Военно-морского флота России. Присутствующие услышали, в частности, композиции "Легендарный Севастополь" В. Мурадели, "Марш нахимовцев" В. Соловьёва-Седого, "Варяг" А. Турищева и вальс из фильма "Океан" А. Флярковского.

Обложка ©

LIFE

Юлия Коновалова

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