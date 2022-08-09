Вынесли коробки: Появились подробности обыска в имении Трампа

По меньшей мере 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post со ссылкой на свидетеля.

По словам источника, к дому Трампа подъехали бронированные автомобили, в Мар-а-Лаго вошли "по меньшей мере 100" агентов ФБР.

"Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе", — приводит издание слова источника, который сравнил произошедшее со сценой из "Крепкого орешка", не уточняя при этом, какая именно часть франшизы имеется в виду.

В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщает, что агенты ФБР в результате обыска в имении экс-президента США изъяли несколько коробок с предметами. Содержимое коробок остаётся неизвестным. По некоторым данным, обыски проводились в офисе и жилых комнатах Трампа. А сын бывшего президента Эрик Трамп частично подтвердил, что причиной обысков стало расследование в рамках дела о ненадлежащем обращении с документами.