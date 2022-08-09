ВСУ обстреляли Волноваху и Макеевку снарядами натовского калибра

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Волноваху и Макеевку. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, огонь вёлся из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО. Всего было выпущено 12 снарядов.

Согласно данным представительства, по Волновахе было выпущено восемь снарядов. Спустя полтора часа четыре раза ударили по Червоногвардейскому району Макеевки.

Артиллерия калибром 155 миллиметров состоит на вооружении стран НАТО. На Украине под такой калибр разработали и изготовили колёсную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" — это оружие находится в единственном экземпляре.