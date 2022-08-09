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Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 06:29
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Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Джо Байден подпишет протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Это, согласно рабочему графику президента США, должно произойти 9 августа.

"Президент выступит с заявлением и подпишет инструменты ратификации протоколов о присоединении к Североатлантическому договору Республики Финляндии и Королевства Швеции", — сообщили в американской администрации.

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Ранее Сенат США принял резолюцию о ратификации документов о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, а Сенат даёт на это согласие.

После того как американский Сенат одобрил резолюцию о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции, США пополнили перечень из более чем 20 стран, законодательные органы которых ратифицировали документы о расширении альянса. Хельсинки и Стокгольм запросили членство в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине. Прежде эти две страны сохраняли многолетний нейтралитет.

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Напомним, первой страной – членом НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, стала Канада. Об этом объявил премьер-министр Страны кленового листа Джастин Трюдо. По его словам, Оттава решительно поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу.

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ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Иван Косицын
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