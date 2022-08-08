Медведев сравнил расширение НАТО с раковой опухолью

Стремление Североатлантического альянса укреплять свои позиции у российских границ сравнимо с раковой опухолью, оно превратилось в проблему мирового значения. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Что касается НАТО, то [его] неуклонное стремление расширяться у границ России, подобно раковой опухоли, превратилось в мировую проблему. От неё тошнит всех разумных людей", — сказал он в интервью ТАСС.

Медведев отметил, что действия НАТО уже осуждают даже такие известные рок-музыканты, как Роджер Уотерс из Pink Floyd. Однако, по его мнению, в руководстве альянса сидят "хоть и замшелые доктринёры, но не конченые идиоты", они понимают, что "тащить" на себе Украину и Грузию "себе дороже". НАТО осознаёт, что издержки будут колоссальные, потому даёт обещания, которые не собирается выполнять.