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Опубликовано 8 августа 2022, 07:27

В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всём мире"

В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всём мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1990 году. Относительно дальнейшей судьбы монумента власти города решения ещё не приняли. Пока скульптура высотой в 6,5 метра будет передана в местный художественный музей на хранение, сообщается на сайте финской телерадиокомпании Yle.

Демонтаж памятника "Мир во всём мире" в Хельсинки. Видео © Yle

"Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещён на баржу сегодня, в понедельник, около семи утра. [Его] передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки (HAM)", — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что решение о демонтаже творения советского скульптора Олега Кирюхина было принято в связи с перестройкой улицы Хаканиеменранта. Планируется, что она пройдёт как раз в том месте, где ранее был установлен монумент.

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А ранее украинцы решили отказаться от герба СССР на щите у "Родины-матери" в Киеве. При этом, как уточнил министр культуры Украины, речь о полном демонтаже монумента не идёт.

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Yle

Александра Васильева
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