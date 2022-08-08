В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всём мире"
В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всём мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1990 году. Относительно дальнейшей судьбы монумента власти города решения ещё не приняли. Пока скульптура высотой в 6,5 метра будет передана в местный художественный музей на хранение, сообщается на сайте финской телерадиокомпании Yle.
Демонтаж памятника "Мир во всём мире" в Хельсинки. Видео © Yle
"Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещён на баржу сегодня, в понедельник, около семи утра. [Его] передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки (HAM)", — говорится в сообщении.
Телеканал уточнил, что решение о демонтаже творения советского скульптора Олега Кирюхина было принято в связи с перестройкой улицы Хаканиеменранта. Планируется, что она пройдёт как раз в том месте, где ранее был установлен монумент.
А ранее украинцы решили отказаться от герба СССР на щите у "Родины-матери" в Киеве. При этом, как уточнил министр культуры Украины, речь о полном демонтаже монумента не идёт.