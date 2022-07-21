Украинцы решили отказаться от герба СССР на щите у "Родины-матери" в Киеве
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © wikipedia
85% граждан Украины поддержали замену герба СССР на государственный на монументе "Родина-мать", установленном в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса в приложении "Дия" ("Действие").
"Цифры говорят сами за себя — этот опрос стал вторым по вовлечённости опрошенных в "Дие", в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец", — написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в телеграм-канале.
Также среди предложенных вариантов было "оставить всё, как есть" или "снять герб СССР". При этом Ткаченко отметил, что речь точно идёт не о полном демонтаже монумента, объяснив это огромными материальными затратами.
До этого Лайф писал, что со здания горсовета в Харькове демонтировали советский герб с серпом и молотом. При этом ранее в украинских СМИ появлялась информация, что горсовет якобы отказался убирать герб Украинской ССР, поскольку объект является памятником архитектуры. Тем не менее градоначальник Харькова всё же настоял на своём.