Украинцы решили отказаться от герба СССР на щите у "Родины-матери" в Киеве

85% граждан Украины поддержали замену герба СССР на государственный на монументе "Родина-мать", установленном в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса в приложении "Дия" ("Действие").

"Цифры говорят сами за себя — этот опрос стал вторым по вовлечённости опрошенных в "Дие", в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец", — написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в телеграм-канале.

Также среди предложенных вариантов было "оставить всё, как есть" или "снять герб СССР". При этом Ткаченко отметил, что речь точно идёт не о полном демонтаже монумента, объяснив это огромными материальными затратами.