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8 августа, 07:17

Продажи экспресс-тестов на ковид выросли за месяц в 2,6 раза

Продажи экспресс-тестов на коронавирус в России в июле выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил газете "Ведомости" представитель ресурса "Чек индекс".

За июль на маркетплейсах Wildberries, Ozon, KazanExpress, "Яндекс. Маркет" и "Сбермегамаркет" россияне купили в 2,3 раза больше экспресс-тестов, чем в июне, — 8228 штук. Такие данные привели в сервисе Moneyplace, который отслеживает продажи интернет-ретейлеров. В Wildberries подтвердили увеличение спроса, но абсолютные показатели раскрыть отказались. По данным же Moneyplace, на площадке было продано 2776 тестов.

Остальные онлайн-площадки свою статистику не предоставили. При этом рост спроса на тесты фиксируется аналитическими сервисами с 4 июля.

В России впервые с 30 марта выявили больше 20 тысяч заражений ковидом за сутки

В России впервые с 30 марта выявили больше 20 тысяч заражений ковидом за сутки

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте риска заражения ковидом из-за "омикрона". Так, в ведомстве рекомендуют избегать контактов с людьми при плохом самочувствии, даже если у вас отрицательный тест на коронавирус. В таком случае лучше всего остаться дома, но ни в коем случае не заниматься самолечением.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Оксана Попова
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