Продажи экспресс-тестов на ковид выросли за месяц в 2,6 раза

Продажи экспресс-тестов на коронавирус в России в июле выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил газете "Ведомости" представитель ресурса "Чек индекс".

За июль на маркетплейсах Wildberries, Ozon, KazanExpress, "Яндекс. Маркет" и "Сбермегамаркет" россияне купили в 2,3 раза больше экспресс-тестов, чем в июне, — 8228 штук. Такие данные привели в сервисе Moneyplace, который отслеживает продажи интернет-ретейлеров. В Wildberries подтвердили увеличение спроса, но абсолютные показатели раскрыть отказались. По данным же Moneyplace, на площадке было продано 2776 тестов.

Остальные онлайн-площадки свою статистику не предоставили. При этом рост спроса на тесты фиксируется аналитическими сервисами с 4 июля.