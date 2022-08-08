В США предрекли Блинкену фиаско в Африке из-за Лаврова

Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку вряд ли увенчается успехом после состоявшегося в конце июля турне главы российского МИДа Сергея Лаврова. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Блинкен начал турне по трём странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова", — говорится в тексте.

Авторы статьи Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер отмечают, что страны Африки вовсе не готовы легко купиться на риторику Штатов. Они настроены сохранить нейтралитет, несмотря на просьбы Запада присоединиться к антироссийским санкциям. Для Вашингтона это опасный сигнал, убеждены колумнисты.

Блинкен не сможет изменить позицию лидеров континента в связи с недавней поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в четыре африканские страны, считают аналитики. В ходе визита министр поблагодарил глав государств за отказ вводить рестрикции в адрес Москвы, предложил покупать российскую нефть, а также рассказал о вине Европы и США в резком росте цен на продукты.