Силовики в Херсоне обезвредили диверсантов с "Лепестками" и "маячками"
В Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал по городу запрещённые противопехотные мины "Лепесток" и "маячки" для наводки ударов тяжёлой артиллерии по гражданским объектам.
РИА "Новости" со ссылкой на свои источники сообщает, что выявить и задержать злоумышленника помогла его же жена. Поддерживающая российскую спецоперацию женщина удивилась, когда узнала, что её супругу якобы давали антироссийские указания его начальники на железной дороге в Херсоне.
"После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов", — передал показания женщины источник в российских силовых структурах.
Одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать. При этом преступник, как сообщается, пытался выхватить у десантника автомат, но не справился в ним в рукопашном поединке.
А Лайф рассказывал ранее, что житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток", его доставили в больницу. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным градоначальника, всё произошло утром 7 августа во дворе частного дома по улице Добронравова, 9.
ТАСС / Валентин Спринчак