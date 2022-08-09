Силовики в Херсоне обезвредили диверсантов с "Лепестками" и "маячками"

В Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал по городу запрещённые противопехотные мины "Лепесток" и "маячки" для наводки ударов тяжёлой артиллерии по гражданским объектам.

РИА "Новости" со ссылкой на свои источники сообщает, что выявить и задержать злоумышленника помогла его же жена. Поддерживающая российскую спецоперацию женщина удивилась, когда узнала, что её супругу якобы давали антироссийские указания его начальники на железной дороге в Херсоне.

"После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов", — передал показания женщины источник в российских силовых структурах.

Одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать. При этом преступник, как сообщается, пытался выхватить у десантника автомат, но не справился в ним в рукопашном поединке.