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9 августа, 03:41
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Силовики в Херсоне обезвредили диверсантов с "Лепестками" и "маячками"

В Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал по городу запрещённые противопехотные мины "Лепесток" и "маячки" для наводки ударов тяжёлой артиллерии по гражданским объектам.

РИА "Новости" со ссылкой на свои источники сообщает, что выявить и задержать злоумышленника помогла его же жена. Поддерживающая российскую спецоперацию женщина удивилась, когда узнала, что её супругу якобы давали антироссийские указания его начальники на железной дороге в Херсоне.

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"После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов", — передал показания женщины источник в российских силовых структурах.

Одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать. При этом преступник, как сообщается, пытался выхватить у десантника автомат, но не справился в ним в рукопашном поединке.

А Лайф рассказывал ранее, что житель Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток", его доставили в больницу. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным градоначальника, всё произошло утром 7 августа во дворе частного дома по улице Добронравова, 9.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Дмитрий Алексиевич

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