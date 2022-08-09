Эти 6 грубых ошибок женщин заставляют мужчин бежать из отношений

Желание добиться идеальности в отношениях нередко толкает женщину впадать в крайности. Чтобы всё было хорошо, надо брать контроль в свои руки. Только тогда, думает большинство представительниц прекрасного пола, любовь и гармония с партнёром будут у них до самого конца. Но есть и другая сторона медали. Зачастую женщины допускают в своём поведении несколько грубых ошибок, которые лишь отталкивают от них мужчину, заставляя его разрывать отношения и бросать любимую.

1. Женщина пытается переделать мужчину под свои стандарты

Не стоит пытаться перестроить мужчину или подгонять его под какие-то собственные стандарты. Фото © Freepik

Классическая и распространённая ошибка в поведении женщины, которая приводит к расставанию. Категорически нельзя пытаться перестроить мужчину или подогнать его под какие-то свои стандарты. Не стоило тогда начинать встречаться или выходить замуж за того, чьи привычки вас дико бесят или чьё поведение как-то не устраивает. Человека переделать невозможно: каждый из нас — самостоятельная, сформированная личность. А постоянное капание на мозги в виде замечаний будет лишь злить партнёра, всё чаще заставляя думать о разрыве.

2. Женщина постоянно сравнивает мужчину с другими, упрекает

Кто может быть для мужчины хуже, чем "женщина-пила"? Та дама, что только и сравнивает его с другими. Такое отношение к себе не понравится вообще никому, уж поверьте. Оно и понятно почему. Постоянные упрёки занижают самооценку представителя сильного пола, заставляют сомневаться в себе. Хуже всего, если женщина начинает сравнивать ненаглядного с бывшими и выставляет нынешнего кавалера в худшем свете. Это грубая ошибка в поведении, которая обязательно заставит мужчину бросить требовательную женщину.

3. Женщина всё время покушается на деньги мужчины

Раздражает и злит мужчин и следующее поведение женщин — желание тратить их деньги. Фото © Freepik

Мужчин раздражает и злит желание женщин тратить не свои деньги. Чаще всего такое бывает в парах, где прекрасная дама либо не работает вовсе, поэтому не представляет, как тяжело зарабатывать, либо получает гораздо меньше партнёра. Ей жалко тратить кровные, вот и живёт за счёт любимого. Но такой подход обижает мужчин, а не только приводит к скандалам и ссорам. Нет, парню не жалко иногда потратиться на любимую и купить ей что-то. Ошибка здесь в восприятии женщиной такого поведения как должного: мужчина обязан её содержать и обеспечивать.

4. Девушка воспринимает ухаживания мужчины как должное

Кстати, об этом. Следующая грубая женская ошибка — воспринимать все ухаживания мужчины как нечто само собой разумеющееся. Якобы так и должно быть: подарки, внимание, свидания и ночи, полные страсти и любви. Помощь и забота мужчины об избраннице говорит о его тёплых к ней чувствах. Но, как только партнёрша привыкает к этому, ждёт или даже требует, считая, что мужчина ей обязан всё предоставлять по первому запросу, такое её поведение становится той самой причиной, по которой кавалер бежит из отношений.

5. Желание женщины всё контролировать

Мужчина не ребёнок, который не сможет прожить без женского контроля. Фото © Freepik

Мужчины по природе своей вожаки и лидеры, им крайне важно чувствовать себя в отношениях главными, а ещё значимыми и важными. Если же женщина со временем всё больше контроля берёт в свои руки, для мужчины это становится проблемой. Постоянное вторжение в личное пространство и желание дамы знать, куда, с кем и как надолго уходит партнёр по делам, обязательно приведёт к скандалам и расставанию. Мужчина не ребёнок, который не сможет прожить без контроля. Он взрослая и сформировавшаяся личность со своим образом жизни. Тотальный контроль — вот что заставит парня расторгнуть отношения и уйти из семьи.

6. Девушка не делится чувствами, и мужчина не ощущает себя ценным