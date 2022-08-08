Психологи обозначили 10 фраз, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить детям

То, что мы, будучи родителями, делаем с детьми, может ещё долго влиять на их жизнь, однако то, что мы говорим сыновьям и дочерям, имеет не меньшее значение. Фразы, которые мы используем в разговорах с детьми или при них, не только отражают наши представления о мире, но и влияют на убеждения, которые формируются у чад. Некоторые из высказываний, которые родители привыкли произносить регулярно, могут показаться безобидными, но на деле они оставляют глубокие раны у детей. В итоге наследники вырастают с менталитетом жертвы или же верят, что у них ничего не получится. Собрали десять токсичных фраз, которые психологи советуют навсегда убрать из лексикона мамам и папам.

1. "Мы никогда не сможем позволить себе это"

Если что-то, чего вы действительно хотите, сейчас не по карману, не настаивайте на том, что вы никогда не сможете получить желаемое. Вместо этого покажите детям, что контролируете финансы. Например, можно сказать: "Моя мечта — однажды купить для нас большой дом. Но поскольку у нас сейчас нет на это средств, я собираюсь пройти несколько онлайн-курсов, чтобы прокачать навыки в работе и получить повышение". Или, если ребёнок правда хочет пойти в парк развлечений, скажите: "Мы не можем позволить себе билеты, потому что в этом году такие расходы не заложены в нашем бюджете". Затем сделайте копилку, куда вместе с ребёнком могли бы начать откладывать деньги на поездку в тематический парк. Те дети, которым родители помогли развить разумные финансовые привычки, вырастают подкованными в вопросе. Такие парни и девушки знают: если хочешь чего-то, но не можешь себе позволить, это лишь вопрос корректировки приоритетов.

2. "Ты меня с ума сведёшь"

Родителям важно сохранять спокойствие и сопротивляться желанию обвинить детей — или кого-то ещё — в том, какие эмоции они испытывают. Вместо того чтобы злиться на что-то, что сделал ребёнок, скажите: "Мне не нравится, когда ты так поступаешь", а затем объясните почему. Детям важно понимать, как их поведение влияет на других. Это побудит чадо лучше осознавать чувства окружающих, а не только собственные. Кроме того, сохраняя спокойствие, мы учим ребёнка способности контролировать свои чувства. Конечно, все мы люди и бывают моменты, когда не потерять хладнокровие невозможно. Если вдруг так произойдёт и вы в конечном итоге скажете то, о чём пожалеете, начните с извинения: "Я сожалею, что вышел из себя. В следующий раз я найду момент, чтобы успокоиться".

3. "Я ненавижу свою работу"

Даже если вы думаете, что перешёптываетесь с мужем / женой или друзьями, а ребёнок играет и не обращает внимания на взрослые разговоры, поверьте, малыш всё слышит и запоминает. Фото © Freepik / garetsvisual

Исследования показали, что наше отношение к жизни оказывает большое влияние на успех детей, особенно когда речь идёт о рабочих победах. Допустим, у вас был утомительный день в офисе и вы просто приходите домой и изливаете душу партнёру. Со стороны может показаться безобидным, ведь вы не разговаривали с ребёнком напрямую, но имейте в виду, что дети слышат все наши слова, даже когда кажется, что очень увлечены игрой. Кроме того, жалобы на работу в присутствии чад учат их тому, что труд не доставляет удовольствия. В результате ребята могут вырасти с верой в то, что взрослая жизнь — это проводить большую часть времени в страданиях.

4. "Всё будет хорошо"

Если вашего ребёнка не выбрали в качестве основного игрока спортивной команды, убеждение его в том, что всё всегда будет хорошо, не подготовит чадо к будущему. Вместо того чтобы утверждать, что всегда есть счастливый конец, научите малыша тому, что он достаточно силён, чтобы справиться с жизненными перипетиями, советует психотерапевт Эми Морин. Возможно, чаду просто нужно уделять больше времени практике. Если это так, утешьте его, обняв и приняв его чувства, и скажите: "Знаю, что ты действительно хотел, чтобы тебя выбрали сегодня, но будет ещё много возможностей". Затем предложите продолжать практиковаться и попробовать ещё раз, когда он почувствует себя готовым. Дети, которых родители в трудные времена обучают и направляют, лучше подготовлены к провалам во взрослой жизни.

5. "Дай помогу"

Вы вскакиваете, чтобы помочь ребёнку, у которого не получается что-то сделать, ваш мотив понятен, вы хотите, как лучше... Но слишком рьяное желание прервать борьбу лишает чада удовлетворения от того, что он, наконец, научился делать что-то сам. Подождите, пока ребёнок попросит (или достигнет наивысшей точки разочарования), прежде чем предлагать помощь в решении проблемы.

Если вы вмешаетесь слишком рано, это может подорвать независимость ребёнка, потому что он всегда будет искать ответы у других Мирна Шур Профессор психологии в Дрексельском университете

6. "Отличная работа!"

Что может быть не так с простой фразой вроде "Отличная работа" или "Молодец"? Проблема, по мнению многих психологов, в том, что использование такого рода общего поощрения за каждую мелочь учит ребёнка ценить вашу похвалу, а не внутреннее удовлетворение реальными достижениями. Вам необязательно полностью убирать слово "Молодец!" из лексикона, но будьте избирательны в том, когда используете его. Обратите внимание ребёнка на усилия, когда это возможно. Скажите что-то вроде: "Ты действительно очень старался". Так мы учим детей тому, что усилия важнее результатов.

Это учит детей быть более настойчивыми, когда они пытаются выполнить сложную задачу, и рассматривать неудачу как ещё один шаг к успеху Шелли Филлипс Наставник родителей

7. "Ты такой застенчивый / ленивый / неуклюжий"

Навешивать на ребёнка положительные ярлыки типа "Ты такой умный" опасно, однако вешать негативные ещё опаснее. Мало того что ярлыки, которые были актуальны в один момент, часто прилипают к чаду ещё надолго, хоть и перестают иметь что-то общее с реальностью. Так, неточные ярлыки могут быстро стать самоисполняющимися пророчествами. Скажите дочери, что она застенчивая, и вы только поощрите девочку нервничать каждый раз, когда она сталкивается с социумом.

Гораздо лучший подход — обратиться к конкретному поведению и исключить из него прилагательные, характеризующие личность ребёнка. Например, скажите: "Чувства Кати были задеты, когда ты предложила всем перестать играть с ней. Как мы можем заставить её чувствовать себя лучше?" Пола Спенсер Колумнистка

8. "Знаю, ты не хотел(-а) бить сестру / брата"

"Нет, хотел(а)!" — говорит клинический психолог Ребекка Шрэг Хершберг, решительно поправляя родителей, которые смотрит на детей через розовые очки. Отрицание жестокости эмоций ребёнка не поможет научиться малышу контролировать их.

Как родители, мы должны научить детей регулировать реакции и продуктивнее справляться с сильными эмоциями, а также признавать, что эти чувства реальны Ребекка Шрэг Хершберг Клинический психолог

9. "Ты намного лучше, чем [имя другого ребёнка]"

Конечно, вы думаете, что ваш ребёнок — лучший, самый необычный на свете. Каждый родитель в этом уверен. Но, на самом деле, вы не должны говорить малышу, что он лучше других, если не хотите воспитать нарцисса. Исследования показывают, что дети, которых хвалят за то, что они превосходят сверстников, больше рискуют поверить родителям и развить завышенное чувство собственного достоинства.

10. "Потому что я так сказал"