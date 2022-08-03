14 вещей, которые мужчина никогда не должен говорить женщине

1. "Твои грудь/попка настоящие?"

Это точно не мужского ума дело, вставляла ли женщина импланты в грудь или пятую точку. Живите по принципу "моё тело — моё дело" и смотрите на себя, а не на окружающих.

2. "Ты должна больше улыбаться"

И чем же объяснить такое заявление кавалера? Уж не тем ли, что до ваших эмоций ему всё равно, главное, чтобы личико сияло, а то что подумают люди...

3. "Ты была бы счастливее, если бы у тебя был парень"

Тот, кто говорит, что отношения с мужчиной — единственное, что может вознести девушку до небес, лжёт. Женщины должны помнить, что Я — главная буква алфавита (так, по крайней мере, пишут в мотивационных пабликах), а они — самодостаточные личности, независимо от того, есть рядом кавалер или нет.

4. "Это твои настоящие волосы?"

Не надо спрашивать у девушки, настоящие ли у неё волосы и можно ли их потрогать. Фото © Freepik / wayhomestudio

Никогда не спрашивайте женщину, настоящие ли у неё волосы. И не просите потрогать гриву! Настоящие или парик, если девушка хорошо выглядит, это всё, что имеет значение.

5. "Ты уверена, что съешь всё?"

Да даже если и не съест, что, случится катастрофа? Естественно, нет. Так что не наседайте на девушку, пусть ест, сколько хочет. Такой вопрос — верный способ в момент вогнать женщину в краску и заставить чувствовать себя некомфортно.

6. "У тебя что, эти самые дни?"

И что, если это так? Зачем сыпать клише, когда пытаешься понять, почему девушка злится?

7. "Ты когда-нибудь делала пластику?"

Никогда не знаешь, через что прошёл человек и какие на то были причины. Никогда не спрашивайте, ложилась ли женщина под нож, даже если заметили изменения в её внешнем виде.

8. "Когда планируешь детей?"

Поинтересовавшись, когда девушка планирует завести наследников, вы можете ранить её в самое сердце. Ведь вы просто можете быть не в курсе, что у дамы проблемы с фертильностью или вынашиванием. Фото © Freepik

Некоторые женщины бесплодны. Другие решили не заводить детей. Может быть, дама и её партнёр считают, что время родительства ещё не пришло. Спросить девушку, когда она собирается родить, или сказать ей, мол, биологические часики тикают, может только придурок.

9. "Ты беременна?"

Официально заявляем: обращать внимание на вес женщины — абсолютно плохая идея, а предполагать, что девушка беременна, не зная наверняка, ещё хуже.

10. "Пышная означает жируха"

Такие фразочки грубы и неправильны, как вообще язык поднимается заявлять нечто подобное. Поверьте, дама с лишним весом в курсе неидеальности своей фигуры — у неё и глаза есть, как у вас, и зеркало дома наверняка имеется.

11. "Почему ты не замужем?"

Мужчины, вы когда-нибудь задумывались о том, что брак — не панацея всех женщин? Далеко не у всех дам представление о долгой и счастливой жизни включает в себя штамп в паспорте.

12. "Разве тебе не хватит пить?"

Не задавайте девушке вопросы, ответ на которые никак не повлияет на вас и вашу жизнь. Понимаем, вам просто любопытно, но лучше оставьте их при себе. Фото © Freepik

Ну а ты кто такой, чтобы судить? Следи за содержимым своего бокала!

13. "Ты выглядишь уставшей"

Скорее всего, так оно и есть, но то, что вы на это укажете, девушке никак не поможет.

14. "Я зарабатываю больше тебя"