Эти семь неявных привычек снижают риск развития инсульта

Острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт — наступает при закупорке или разрыве сосудов головного мозга. Кровоток в мозге нарушается, в итоге недостаток глюкозы и кислорода приводит к смерти клеток мозга, страдают память, речь, двигательные функции. Как снизить риск развития инсульта, в беседе с Лайфом рассказал доктор медицинских наук Виктор Шахнович. Врач-невролог перечислил привычки, которые являются лучшей профилактикой инсульта.

Привычка регулярно сдавать анализы

В первую очередь необходимо следить за артериальным давлением — вовремя его измерять. Если нормальные для вас показатели изменились, обратитесь к врачу и начните принимать прописанные доктором препараты. Кроме того, держите под контролем течение хронических заболеваний, если такие имеются: сахарный диабет, болезни сердца и так далее.

К основным анализам, которые надо периодически проходить, относится анализ на холестерин. Лишь 20% холестерина, присутствующего в организме, связано с питанием. Остальные 80% холестерина вырабатываются преимущественно печенью. Нарушения в работе печени приводят к тому, что появляется избыточный холестерин, оседающий в стенках сосудов Виктор Шахнович Доктор медицинских наук, врач-невролог

Важно не забывать оценивать состояние брахиоцефальных сосудов, питающих головной мозг. Для оценки зависимости артериального давления от физических нагрузок можно пройти шестиминутный тест ходьбы на беговой дорожке, поделился невролог Шахнович.

Привычка много двигаться и делать зарядку

Проблемы с сосудами часто возникают вследствие сидячего образа жизни, поэтому следует уделять внимание физическим упражнениям. Старайтесь больше ходить пешком, по возможности утром не забывайте про зарядку, занимайтесь тем видом спорта, который вам по душе.

Можно сделать вывод, что основополагающие принципы профилактики инсульта связаны с развитием привычек здорового образа жизни и регулярной проверкой состояния здоровья сосудов Виктор Шахнович Доктор медицинских наук, врач-невролог

Привычка есть много зелени и овощей

Для профилактики инсульта оздоровите питание: ешьте больше свежих овощей, зелени, откажитесь от чрезмерного употребления жареной мясной пищи. Из зелени для снижения риска развития инсульта особо полезен шпинат. Фото © Freepik / Racool_studio

Избыточный холестерин связан и с неправильным питанием, когда человек питается нерегулярно, употребляет много жирной и жареной пищи. Для профилактики инсульта следует оздоровить рацион: ешьте больше свежих овощей, зелени, особенно шпината, откажитесь от чрезмерного употребления жареной мясной пищи.

Привычка регулярно употреблять в пищу морепродукты и рыбу

Морепродукты и морская рыба богаты микроэлементами, которые укрепляют сосуды и улучшают общее состояние организма. Поэтому лучше заменять мясо в рационе рыбой и морепродуктами — мидиями, креветками, кальмарами и так далее Виктор Шахнович Доктор медицинских наук, врач-невролог

Привычка есть имбирь и виноград

Виноград и имбирь — естественные профилактические средства от инсульта. Их употребление в пищу позволяет предотвращать спазмы и улучшает кровообращение.

Привычка пить натуральные соки и кипячёную воду

Лучше пить кипячёную воду, натуральные соки и минералку в небольших количествах, чем чай, кофе, другие богатые кофеином напитки. Фото © Freepik / wirestock

Организму нужна жидкость, но риск инсульта возрастает, если вы часто пьёте чай, кофе, другие напитки, богатые кофеином, а также алкоголь. Поэтому жажду предпочтительнее утолять кипячёной водой, натуральными соками, минералкой в небольших количествах.

Привычка пить вино в малых количествах

Алкоголь в небольших дозах способствует улучшению кровообращения. Но надо строго знать меру: женщинам в день разрешается выпивать не более 120–150 граммов красного вина, мужчинам — не более 240–300 граммов.